Gangues exigem renúncia do primeiro-ministro do Haiti após fuga em massa de prisão

Grupos armados estão atacando lugares estratégicos da capital alegando que pretendem derrubar o governo do primeiro-ministro Ariel Henry, no poder desde 2021 edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Líderes de gangues armadas do Haiti estão exigindo a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry, após o governo decretar estado de emergência devido a fuga de aproximadamente 3.700 detentos, incluindo suspeitos ligados ao assassinato do presidente Jovenel Moïse em 202, da Penitenciária Nacional de Porto Príncipe.

Segundo o jornal O Globo, as gangues estão realizando ataques em lugares estratégicos da capital, Porto Príncipe, desde a quinta-feira da semana passada, sob a alegação de que pretendiam derrubar o governo de Henry, que deveria ter deixado o cargo no início de fevereiro.

continua após o anúncio

O governo haitiano respondeu declarando estado de emergência e implementando um toque de recolher, inicialmente planejados para durar até a quarta-feira, mas com a possibilidade de serem prolongados. O ministro da Economia, Patrick Michel Boisvert, assumiu o cargo de primeiro-ministro em exercício durante a ausência de Ariel Henry, que estava no Quênia para negociar o envio de policiais em uma missão apoiada pela ONU para ajudar a restabelecer a ordem no país.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: