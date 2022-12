Gasoduto na Patagônia terá financiamento do BNDES, diz secretária de Energia da Argentina

Flavia Royon disse que o país sul-americano garantiu um financiamento do banco para executar a segunda etapa do gasoduto Presidente Néstor Kirchner, no norte da Patagônia edit

247 - A secretária de Energia da Argentina, Flavia Royon, disse que o país sul-americano garantiu um financiamento de US$ 689 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para executar a segunda etapa do gasoduto Presidente Néstor Kirchner, no norte da Patagônia. A dirigente deu a informação na última segunda-feira (12) em um almoço com empresários em Buenos Aires, capital argentina.

Ao portal R7, o BNDES não confirmou a liberação do dinheiro. "O governo argentino, por meio de sua embaixada em Brasília, e empresas brasileiras entraram em contato com o BNDES e com o Ministério da Economia em consulta sobre eventual financiamento à exportação de bens brasileiros. Não há, entretanto, pedido formal de financiamento protocolado no BNDES", informou.

