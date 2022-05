Gasoduto Néstor Kirchner, na Argentina, será financiado pelo imposto sobre grandes fortunas

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Após décadas enfrentando problemas de abastecimento de energia elétrica, a Argentina realizou na última semana uma série de coletivas de imprensa para apresentar o gasoduto Néstor Kirchner.

Nesta segunda-feira (31), o portal Télam informou que, além de gerar cerca de 6 mil empregos diretos ou indiretos, o projeto pode garantir a soberania energética argentina. O gasoduto ligará a formação Neuquén de Vaca Muerta, na Patagônia, com o centro do país.

Suas obras serão financiadas não apenas com recursos do Tesouro, mas também com parte dos verbas obtidas através da Contribuição Solidária e Extraordinária, o imposto sobre as grandes fortunas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Fundo Argentino de Desenvolvimento do Gás (Fondesgas) será responsável por gerir os bens que serão utilizados para a construção do gasoduto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O gasoduto Néstor Kirchner, em sua primeira etapa, ampliará em 25% a capacidade do sistema de transporte de gás natural, totalizando 24 milhões de metros cúbicos (m3) de gás por dia. Estima-se que ele substituirá, com o tempo, os combustíveis importados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo estimativas do governo argentino, espera-se uma economia, "no curto prazo", de US$ 1 bilhão (R$ 4,7 bilhões) por ano.

A publicação ressalta a importância do início das obras do gasoduto Néstor Kirchner, principalmente pelo impacto que terá na poupança de importação e na possibilidade de exportação de gás no futuro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um empresário entrevistado pelo portal Télam relembrou que o campo de Vaca Muerta "tem reservas de gás para 300 anos", garantindo que "o gargalo" para uma melhoria da produção energética sempre foi a "inexistência do gasoduto".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE