Governo colombiano reitera que presidentes de Cuba, Nicarágua e Venezuela não foram convidados para a posse de Gustavo Petro

ARN - A vice-presidente e ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Marta Lucía Ramírez, confirmou neste sábado que os presidentes de Cuba, Nicarágua e Venezuela não estão convidados para a cerimônia de posse do presidente eleito, Gustavo Petro, que prestará juramento neste domingo em Bogotá.

"Dissemos com total clareza desde o dia da eleição que o governo do presidente Iván Duque não convidaria nenhum ditador para a Colômbia, porque isso vai completamente contra nossa convicção democrática", disse Ramírez à imprensa local.

"Se o presidente Gustavo Petro tem que receber alguma coisa, é a certeza de que a Colômbia representa a democracia, a confiança na democracia (...). Não os convidamos nem eles vão vir, não podem vir", acrescentou.

Ramírez explicou que a decisão de não convidar Nicolás Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicarágua) e Miguel Díaz-Canel (Cuba) foi acordada com o chanceler de Petro, Álvaro Leyva Durán, e disse que não há contradição nesse sentido.

"Isso é algo que discuti pessoalmente com o chanceler Álvaro Leyva desde o primeiro dia, e foi um acordo que não teve nenhum tipo de contratempo ou dificuldade", disse.

“O presidente Gustavo Petro não ia de forma alguma gerar um tipo de contradição, ou um tipo de atrito desnecessário. Mais tarde, quando o governo estiver em pleno vigor, eles vão olhar para as relações que querem fortalecer”, concluiu Ramírez.

Em 2 de julho, Duque foi franco e indicou que, enquanto fosse presidente, Maduro não entraria na Colômbia.

"Nicolás Maduro não é reconhecido por mim como presidente da República, como presidente legítimo da Venezuela. Enquanto eu for presidente da Colômbia, ele não entrará em território colombiano como presidente da Venezuela. Quando eu sair da Presidência, o próximo presidente decide que relação ele vai ter com ele".

Cerimônia

Vários presidentes e alguns vice-presidentes da região estarão presentes na cerimônia de posse, que acontecerá na Plaza de Bolívar, na capital colombiana.

Os líderes que estarão presentes na inauguração serão Alberto Fernández (Argentina); Luis Arce (Bolívia), Gabriel Boric (Chile); Rodrigo Chavez (Costa Rica); Guillermo Lasso (Equador); Xiomara Castro (Honduras); Laurentino Cortizo (Panamá); Mario Abdo Benítez (Paraguai) e Luis Abinader (República Dominicana). Da mesma forma, estarão presentes o chefe de governo de Curaçao, Bernard Whiteman, o vice-presidente de El Salvador, Félix Ulloa, a vice-presidente do Peru, Dina Boluarte, o chanceler do Brasil, Carlos França, a vice-presidente do Uruguai, Beatriz Argimón, e a primeira-dama do México, Beatriz Gutierrez.

Entre a lista de presidentes que não comparecerão, além de Maduro, Ortega e Díaz-Canel, Jair Bolsonaro (Brasil), Luis Lacalle Pou (Uruguai) e Pedro Castillo (Peru) se desculparam. O presidente peruano não poderá comparecer porque o Congresso de seu país não o autorizou a deixar o país devido à crise política que está ocorrendo lá.

