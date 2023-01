Governo da Bolívia exige substituição de governador golpista de Santa Cruz

Apoie o 247

247 — O governo da Bolívia exigiu nesta sexta-feira, 6, que o departamento de Santa Cruz substitua o governador Luis Fernando Camacho, golpista que foi preso na semana passada pela participação no golpe de Estado de 2019.

O ministro da Justiça, Iván Lima, afirmou que o estatuto que rege o departamento de Santa Cruz prevê “com clareza a figura do vice-governador, que pode assumir em caso de ausência temporária, como é o que se apresenta nesta situação”.

Santa Cruz é o foco de oposição ao governo do Movimento ao Socialismo (MAS), do presidete Luis Arce e do ex-presidente Evo Morales. O departamento é controlado por latifundiários locais que se aliaram aos Estados Unidos no golpe de 2019.

Camacho foi detido em 28 de dezembro e levado à capital La Paz. Aliado de Jair Bolsonaro (PL) e outros líderes de direita na América Latina, foi um dos principais líderes das violentas manifestações golpistas que derrubaram Morales.

Ele foi eleito governador nas eleições regionais de 2021 com 55% dos votos. O vice-governador eleito foi seu correligionário Mario Aguilera, que, segundo o governo, deve assumir o cargo de governador, enquanto Camacho cumpre sua prisão temporária de quatro meses.

Além disso, o ministro Iván Lima advertiu que tomará medidas legais se a Assembleia Legislativa regional e o governo de Santa Cruz não realizarem a substituição temporária. “Se, na próxima semana, a situação de Santa Cruz não estiver regularizada, temos a obrigação de apresentar uma ação penal por descumprimento de deveres dessas autoridades”, pontuou.

Aguillera, no entanto, adiantou que Camacho continuará sendo governador e que ainda exercerá suas funções da prisão, pois não renunciou ao cargo para que ocorresse a sua substituição.

