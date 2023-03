Governo da Colômbia e ELN declaram cessar-fogo mútuo

Apoie o 247

(Sputnik) — Uma delegação do governo colombiano e uma delegação do rebelde Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciaram um cessar-fogo após discussões no México, desde que haja uma cessação mútua das operações ofensivas.

“O Governo Nacional e o Exército de Libertação Nacional declaram o início de um acordo sobre um cessar-fogo e um diálogo pacífico… sujeito à cessação mútua das ações ofensivas e à preservação das defensivas, com mecanismos de verificação e monitoramento”, diz o acordo entre as duas delegações, lido na conclusão das conversações de sexta-feira.

Durante as negociações no México, as partes do conflito colombiano também concordaram e assinaram um novo acordo de curto, médio e longo prazo para o processo de paz.

O chanceler mexicano Marcelo Ebrard disse na sexta-feira, ao encerrar as negociações, que o México estava celebrando sua contribuição para a paz na Colômbia ao sediar as conversações entre o governo do presidente Gustavo Petro e o ELN.

O governo colombiano e os rebeldes do ELN encerraram três semanas de conversações de paz na capital venezuelana de Caracas em dezembro, mas nenhuma trégua foi assinada. Após as conversações no México, os dois lados estão dispostos a realizar mais negociações em Cuba.

O ELN é o segundo maior grupo rebelde da Colômbia depois das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). O governo colombiano e vários outros países e organizações, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, designaram o ELN como uma organização terrorista. O governo de Gustavo Petro busca a paz com os guerrilheiros do ELN e outros grupos armados a fim de pôr fim a mais de 50 anos de conflito armado no país.

