Governo da Venezuela anuncia retomada do diálogo com a oposição

As negociações na Cidade do México começaram em agosto de 2021, mas o governo venezuelano se retirou em outubro, quando Cabo Verde extraditou para os Estados Unidos Alex Saab edit

Apoie o 247

ICL

247, com ARN - A Venezuela anunciou o início das negociações para retomar o diálogo na Cidade do México, após um encontro entre o presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodríguez, e o coordenador da delegação da oposição, Gerardo Blyde.

O deputado e chefe da delegação pró-governo confirmou o encontro, que visava “buscar fórmulas de ação para o futuro”, como afirmou no Twitter. Da mesma forma, a aliança de oposição Unidad Unitaria informou o início de "conversas formais" com o governo, "com o objetivo de conseguir sua pronta reativação" das mesas de diálogo.

A oposição espera que as próximas reuniões sejam capazes de “precisar e acordar os elementos necessários para o rápido reinício deste processo de negociação que não deveria ter sido suspenso”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Reiteramos nossa total disposição de construir urgentemente um grande acordo político que permita a recuperação da Venezuela por meio da reinstitucionalização democrática do país, da realização de eleições livres, justas e transparentes e da restituição dos direitos fundamentais", informaram as forças de oposição em comunicado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As negociações na Cidade do México começaram em agosto de 2021, mas o governo venezuelano se retirou em outubro, quando Cabo Verde extraditou para os Estados Unidos Alex Saab, um colombo venezuelano que está sendo julgado por lavagem de dinheiro pela justiça norte-americana.



Sobre isso, o presidente da Assembleia Nacional lembrou que "Alex Saab, sequestrado por 704 dias, é membro titular da delegação venezuelana e é nosso delegado à mesa social que estamos discutindo". "Nesse sentido, a Venezuela exigiu, exige e exigirá a participação de Alex Saab em qualquer uma das iniciativas de trabalho que venham a ser acordadas", disse.



Esta semana, um alto funcionário anunciou que os Estados Unidos aliviarão as sanções contra o país sul-americano. O levantamento das sanções foi uma das condições do governo de Nicolás Maduro para o avanço do diálogo com a oposição.



Por sua vez, Delcy Rodríguez, vice-presidente da Venezuela, saudou as declarações dos Estados Unidos e indicou que o governo “continuará promovendo incansavelmente um diálogo frutífero em formato nacional e internacional”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE