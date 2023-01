Governo Lula anuncia Júlio Bitelli como embaixador na Argentina

Atual embaixador no Marrocos, Bitelli tem relação próxima com Mauro Vieira, de quem foi chefe de gabinete durante período em que Vieira foi chanceler no governo de Dilma Rousseff edit

BUENOS AIRES (Reuters) - O governo brasileiro anunciou nesta terça-feira o nome do novo embaixador na Argentina, Júlio Bitelli, um dos principais cargos diplomáticos para a chancelaria do país.

O anúncio foi feito depois da conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente argentino, Alberto Fernández , que serviu para que o governo do país vizinho desse o chamado agrément --o aceite-- ao nome de Bitelli.

“O governo brasileiro informa, com satisfação, que o governo da República Argentina concedeu agrément ao embaixador Julio Glinternick Bitelli como embaixador plenipotenciário do Brasil naquele país”, diz nota do Itamaraty.

Atual embaixador no Marrocos, Bitelli tem uma relação próxima com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, de quem foi chefe de gabinete durante o período em que Vieira foi chanceler no governo de Dilma Rousseff.

