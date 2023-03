Governo Maduro descarta acordo com oposição venezuelana

Sobre as eleições, o presidente da Assembleia Nacional (AN) da Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmou, “não temos medo deles”, mas as coisas têm de ser feitas com justiça edit

247 - Na quinta-feira, o presidente da Assembleia Nacional (AN) da Venezuela, Jorge Rodríguez, declarou que o governo de Nicolás Maduro não firmará nenhum acordo com a oposição enquanto as medidas coercitivas unilaterais impostas pelos Estados Unidos não forem revogadas.

Durante um evento comemorativo do Dia do Anti-Imperialismo Bolivariano, o deputado declarou que a Venezuela não firmará nenhum acordo com a oposição até que as 765 medidas coercitivas unilaterais assinadas por Donald Trump e Barack Hussein Obama sejam completamente revogadas.

Sobre as eleições, afirmou, “não temos medo deles”, mas as coisas têm de ser feitas com justiça, alegou.

Ele afirmou que concordar com o conselho da oposição de realizar eleições sem essa garantia seria um "insulto" à vida republicana do povo venezuelano e que isso seria "transformar a barbárie em lei internacional".

Rodríguez recordou que, em novembro passado, um acordo social foi firmado com a Plataforma Unitária, um setor da oposição, com o objetivo de recuperar os recursos do país que estão sendo retidos no exterior. No entanto, ele ressaltou que eles não cumpriram o acordo discutido por três meses. Em relação a isso, ele mencionou a pergunta do chefe de Estado, Nicolás Maduro, sobre como se pode confiar em pessoas que não mantêm sua palavra.

Além disso, o parlamentar classificou como absurdo o decreto assinado pelo ex-presidente dos EUA Obama em 2015, que rotula a Venezuela como uma suposta ameaça "incomum e extraordinária" à segurança nacional e à política externa de Washington. Ele observou que o país sul-americano nunca atacou nenhuma nação.

"Todas as 765 sanções que Donald Trump assinou, as 765 sanções no primeiro parágrafo de cada uma dessas 765 sanções diz 'com base na Ordem Executiva número 13692 datada de 8 de março de 2015", enfatizou, acrescentando que das 929 sanções, 60 por cento foram impostas pelo governo dos EUA.

O presidente da AN ressaltou que essas medidas foram acompanhadas por uma agressão multiforme. Ele afirmou que o cerco é uma forma de guerra e que, portanto, essa agressão é uma verdadeira guerra. No entanto, ele enfatizou que essa situação só fez com que o povo venezuelano se tornasse mais forte, mais digno e mais comprometido com a soberania, a independência e a verdade do país.

Durante seu discurso, o vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela, Diosdado Cabello, enfatizou a importância da data e destacou a força da Revolução Bolivariana, que conseguiu sair vitoriosa apesar dos ataques do imperialismo americano e seus aliados.

Cabello afirmou que o ex-presidente Obama cometeu um erro ao assinar sua ordem executiva. Obama pensava que, uma vez aprovada essa lei, as medidas seguintes desmantelariam o Estado e dividiriam as forças do chavismo. No entanto, Cabello observou que eles não levaram em conta a resiliência do povo venezuelano, que tem resistido por anos.

Ele destacou que o que não foi dito a Obama é a resistência do povo venezuelano. (Com informações de Telesur e Prensa Latina).

