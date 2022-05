Governo venezuelano celebra alívio de sanções e oposição exige diálogo no México

Apoie o 247

ARN - O governo e a oposição da Venezuela reagiram à decisão adotada pelos Estados Unidos de aliviar as sanções que pesam contra o país, anunciada na terça-feira por um alto funcionário que conversou com jornalistas, mas pediu que sua identidade fosse mantida em sigilo.

"A Venezuela aspira que essas decisões (...) iniciem o caminho para o levantamento absoluto das sanções ilegais que afetam todo o nosso povo", escreveu a vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez em sua conta no Twitter. Assegurou ainda que o país está a dar "os primeiros passos no caminho da recuperação económica com esforços próprios", superando "as sanções ilegítimas e o bloqueio desumano" imposto pelos Estados Unidos.

Rodríguez disse que o alívio das sanções implica que Washington "autorizou as companhias petrolíferas norte-americanas e europeias a negociar e reiniciar as operações na Venezuela". A fonte norte-americana não foi tão clara sobre o alcance da medida, embora tenha indicado que a empresa norte-americana Chevron estará autorizada "a negociar os termos de possíveis atividades futuras na Venezuela", embora não seja permitido "fechar qualquer novo acordo" com a petroleira estatal PDVSA. No que foi noticiado por outras agências internacionais de notícias, nem empresas europeias nem outras empresas norte-americanas foram mencionadas.

O funcionário também disse que a decisão dos Estados Unidos está "vinculada a um acordo" entre o governo e a oposição da Venezuela "para voltar às negociações" no México, suspensas no ano passado. No entanto, Rodríguez limitou-se a afirmar que o governo venezuelano “continuará promovendo incansavelmente um diálogo frutífero em formato nacional e internacional”.

As declarações dos Estados Unidos

O levantamento das sanções foi uma das condições do governo de Nicolás Maduro para o avanço do diálogo com a oposição. As conversações começaram em agosto de 2021, mas o governo retirou-se em outubro, quando Cabo Verde extraditou para os Estados Unidos Alex Saab, um colombiano-venezuelano próximo do presidente que está a ser julgado por branqueamento de capitais pela justiça norte-americana.

Desde então, o diálogo entre o governo e a oposição na Venezuela não foi retomado. Em vez disso, houve uma conversa entre os Estados Unidos e o governo de Maduro, em março, depois que a invasão russa da Ucrânia levou o governo de Joe Biden a impor sanções à compra de petróleo russo por empresas norte-americanas.

A fonte norte-americana lembrou em sua conversa com jornalistas que as sanções foram adotadas "a pedido do governo interino" da Venezuela, liderado por Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino em janeiro de 2019, e assegurou que a decisão de levantar algumas delas decorre de um acordo entre o governo e a oposição para retomar as negociações no México. Ele acrescentou que o Departamento do Tesouro anunciará "outra medida" mais tarde, especificando que "nenhum desses alívios de pressão levaria a um aumento de renda" para o governo Maduro.

Posteriormente, a agência de notícias norte-americana AP informou, com base em duas fontes governamentais, que o sobrinho da primeira-dama, Cilia Flores, Carlos Erik Malpica-Flores, será retirado da lista de pessoas sancionadas.

O principal assessor de Biden para a América Latina, Juan González, destacou em entrevista coletiva que esta decisão deve implicar um progresso "concreto" na situação na Venezuela, caso contrário, as sanções serão "re-implementadas".

A oposição exigiu um apelo ao diálogo no México

A aliança que reúne os maiores partidos da oposição emitiu um comunicado "para negar categoricamente as versões (...) que afirmam que solicitou a eliminação das sanções pessoais como parte de uma negociação", numa aparente referência ao caso Malpica -Flowers . "Qualquer acordo só pode acontecer na medida em que passos concretos sejam alcançados no caminho para alcançar a liberdade e a democracia na Venezuela", acrescentou.

"Ratificamos a urgência de que seja anunciada uma data imediata e uma agenda específica ao país para retomar o processo de negociação" no México, concluiu a oposição no comunicado, no qual não há referência a um acordo com o governo para voltar ao diálogo ou uma conversa com os Estados Unidos sobre as sanções aplicadas à Venezuela.

