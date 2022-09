Governos vizinhos aguardam eleição para definir relações com o Brasil

Há um grande otimismo com a iminente vitória do ex-presidente Lula edit

247 - Governos vizinhos ao Brasil aguardam as eleições brasileiras para definir como se darão suas relações com o maior país da América do Sul, informa o jornal O Globo. O ex-presidente Lula (PT) lidera todas as pesquisas de intenções de voto e tem chances de vencer o pleito presidencial já no primeiro turno.

"O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, não escolherá quem será seu embaixador no Brasil enquanto não houver o resultado da eleição, confirmaram fontes de seu governo. O Chile de Gabriel Boric insiste no nome de Sebastián Depolo, amigo do chefe de Estado e líder do jovem partido Revolução Democrática, cujo agrément o Itamaraty colocou na geladeira. Já a Argentina de Alberto Fernández e Cristina Kirchner mantém um relacionamento pragmático com o governo de Jair Bolsonaro, mas torce pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e sonha com um grande e abrangente acordo bilateral, pensado e elaborado pelo embaixador Daniel Scioli", diz a reportagem.

Além disso, há também o México, que já declarou ter "simpatia" por Lula.

O mesmo otimismo em relação ao Brasil não ocorre no Paraguai de Mario Abdo Benítez e no Equador de Guillermo Lasso. Ambos são governados pela direita.

O ex-presidente Lula tem falado sobre uma maior integração do Brasil com países da América Latina, ideia que encontra respaldo entre os vizinhos.

De acordo com o jornal, "os argentinos são os mais eufóricos com a possibilidade de retomar uma aliança com um eventual governo do PT. Num longo documento elaborado por Scioli, ao qual O Globo teve acesso, o governo argentino propõe uma integração econômica, política, financeira, de infraestrutura, defesa, tecnologia e conhecimento, mencionando, entre outras iniciativas, uma moeda comum entre os dois países 'que aumente e facilite o comércio'".

