Guaidó pressiona EUA a adiar decisão de importar petróleo venezuelano

Washington reconhece Guaidó como o líder legítimo da Venezuela, e evita tratar de assuntos diplomáticos com Maduro após chamar sua reeleição de 2018 de "farsa" edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Deixada de lado nas negociações entre os Estados Unidos e a Venezuela, a oposição liderada por Juan Guaidó é contra o fim das sanções sobre o petróleo venezuelano neste momento.

A oposição venezuelana está pressionando Washington a repensar sua possível política de flexibilização das sanções ao petróleo venezuelano, e também aquelas direcionadas às figuras políticas ligadas ao presidente Nicolás Maduro.

Segundo informações da Reuters, o pedido dos antagonistas de Maduro é mais um problema para os esforços das empresas petrolíferas do país em obter aprovações dos EUA para exportar, apesar das dívidas não pagas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se aceita, a proposta da oposição interromperá qualquer chance para que os EUA importem petróleo venezuelano.

A posição da oposição, exposta em reuniões recentes entre funcionários do Departamento de Estado dos EUA e enviados de Juan Guaidó, enfraquece as intenções do presidente Joe Biden em buscar uma nova alternativa para o comércio de petróleo mundial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Washington reconhece Guaidó como o líder legítimo da Venezuela, e evita tratar de assuntos diplomáticos com Maduro após chamar sua reeleição de 2018 de "farsa". As sanções petrolíferas dos EUA impostas em 2019 tinham o objetivo de derrubar o governo venezuelano.

Autoridades dos EUA garantiram que à oposição que, até agora, nenhuma decisão foi tomada sobre o alívio das sanções, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: