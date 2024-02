Guiana recebe convite para entrar na OPEP+

Apoie o 247

(Sputnik) - A Guiana recebeu um convite para se juntar à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) e está avaliando a possibilidade de se tornar membro da organização, disse o ministro dos Recursos Naturais da Guiana, Vickram Bharrat, na quarta-feira (7).

"Eu realmente me encontrei com o secretário-geral. E é algo que estamos discutindo. Mas ainda não tomamos uma decisão se queremos fazer parte ou não", disse Bharrat à margem da Semana de Energia da Índia que está acontecendo em Goa de 6 a 9 de fevereiro.

O chefe de energia da Guiana disse que o país gostaria de gerenciar sua indústria petrolífera de forma independente, acrescentando que a OPEP+ "convidou" a Guiana para se juntar.

OPEP significa Organização dos Países Exportadores de Petróleo, liderada pela Arábia Saudita, que tem 12 nações membros no total. OPEP+ constitui uma aliança maior desse agrupamento, onde os membros da OPEP são acompanhados por outros 10 países produtores de petróleo liderados pela Rússia.

