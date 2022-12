Haddad recebe ministro da Economia argentino e debate relação bilateral

Encontro abre nova fase nas relações do Brasil com o país vizinho edit

247 - O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), recebeu em sua casa em SP há alguns dias o ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa.

O tema central do diálogo foi como incrementar as relações bilaterais, em crise que foi aprofundada a partir de 2019, quando Jair Bolsonaro (PL) assumiu a Presidência da República.

Massa é uma espécie de superministro, já que comanda também as áreas de energia e industrialização da Argentina. Ele e sua equipe informaram a Haddad que, na era bolsonarista, os financiamentos do BNDES para empresas brasileiras exportam para a Argentina despencaram, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Massa e o futuro ministro brasileiro conversaram sobre as diversas formas de retomar uma relação mais intensa e que poderá ser vantajosa para ambos. O futuro secretário-executivo do Ministério da Fazenda do Brasil, o economista Gabriel Galípolo, também participou da reunião.

