Haverá 'banho de sangue' no Equador se Lasso não cumprir exigências de indígenas, diz ex-chanceler

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - O ex-chanceler equatoriano Ricardo Patiño afirmou, nesta terça-feira (21), que haverá um "banho de sangue" no Equador se o presidente, Guillermo Lasso, não atender às demandas dos povos indígenas e decidir não renunciar ao cargo.

"Infelizmente, pode ocorrer um banho de sangue [caso Lasso não queira renunciar ou cumprir as exigências dos povos indígenas]. Isso é muito grave, porque as organizações que estão à frente da greve disseram que, se o presidente não corrigir as políticas, eles vão continuar com suas medidas, e é claro que isso significa uma situação muito séria para o país", disse o ex-chanceler à Sputnik.

O Equador vive uma onda de protestos de grupos indígenas desde a última segunda-feira (13). Os manifestantes, que bloquearam ruas ao redor do país, criticam políticas econômicas de Lasso, como a concessão de licenças de mineração em terras indígenas e os preços dos combustíveis. Além disso, eles pedem mais tempo para pequenos agricultores pagarem empréstimos bancários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente da Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie), Leonidas Iza, tem mobilizado os grupos por meio das redes sociais. "Companheiros e companheiras do Movimento Indígena, de organizações e setores sociais mais populares, a #GreveNacionalEquador mantém as medidas de fato até que o governo responda às demandas da greve nacional, popular e multinacional. União e força nesta luta", disse ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em resposta, no último sábado (18), o presidente equatoriano declarou estado de exceção em três províncias do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A medida ficará em vigor por 30 dias em Imbabura, Cotopaxi e Pichincha (onde está a capital, Quito), regiões que registraram os maiores protestos.

"Pedi diálogo e a resposta foi mais violência, não há intenção de encontrar soluções", afirmou Lasso, em um discurso pela televisão, no sábado (18).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente anunciou que aumentará o auxílio a setores mais vulneráveis e subsidiará o custo de fertilizantes em 50% para pequenos e médios fazendeiros. Segundo ele, o banco público do país perdoará empréstimos vencidos de até US$ 3.000 (R$ 15,4 mil, aproximadamente).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE