Hotel histórico da Argentina é destruído por incêndio de grandes proporções

247 - Um incêndio de grandes proporções destruiu neste sábado (16) o tradicional Hotel Huemul, localizado às margens do lago Nahuel Huapi, em Bariloche, na Argentina. O prédio histórico, considerado um dos mais antigos da cidade turística da Patagônia argentina, sofreu danos severos após as chamas consumirem grande parte da estrutura.

As informações foram divulgadas pela Sputnik Brasil, com base em relatos da imprensa local e das autoridades que atuaram no combate ao fogo. Segundo os primeiros levantamentos, o incêndio teria começado após uma queima de folhas secas sair do controle, embora a causa oficial ainda esteja sendo investigada.

Fundado em 1938, o Hotel Huemul possuía 98 quartos e era reconhecido por sua importância histórica e arquitetônica em Bariloche. A construção de madeira favoreceu a rápida propagação das chamas, dificultando o trabalho das equipes de emergência mobilizadas no local.

Estrutura do hotel sofreu colapsos

De acordo com as autoridades locais, o telhado e o andar superior do edifício foram completamente destruídos. Partes da estrutura também desabaram durante o incêndio, agravando os danos e reduzindo as chances de recuperação do imóvel.

As autoridades classificaram os prejuízos como graves e praticamente irreversíveis. Imagens registradas por veículos locais mostram o avanço intenso das chamas e uma grande coluna de fumaça sobre a região às margens do lago Nahuel Huapi.

Mais de 20 equipes participaram da operação de combate ao incêndio, entre bombeiros e brigadistas florestais. O trabalho mobilizou profissionais de diferentes setores de emergência para evitar que o fogo atingisse áreas vizinhas.

Bombeiros e moradora receberam atendimento médico

Durante a operação, uma mulher e dois bombeiros precisaram de atendimento médico após inalarem monóxido de carbono. Segundo as autoridades, os três foram estabilizados e não correm risco de morte.

O combate às chamas durou várias horas até que os bombeiros conseguissem controlar o incêndio. Apesar da destruição significativa do hotel, as autoridades informaram que o fogo foi contido antes que atingisse outras construções próximas.

O Hotel Huemul era um dos símbolos históricos de Bariloche e atraía visitantes pela localização privilegiada e pela tradição na região da Patagônia argentina. O caso segue sob investigação para determinar oficialmente as causas do incêndio.