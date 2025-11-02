Incêndio em loja no México deixa 23 mortos e mais de uma dúzia de feridos

247 - Um incêndio devastador atingiu uma loja no centro de Hermosillo, no México, na manhã deste sábado (1°), deixando ao menos 23 mortos e mais de uma dúzia de feridos, segundo informações divulgadas pelo governador do estado, Alfonso Durazo, em vídeo publicado nas redes sociais. O incidente ocorreu na unidade da popular rede de lojas de desconto Waldo's.

De acordo com Durazo, entre as vítimas havia sete crianças. O governador afirmou que uma investigação já foi ordenada para esclarecer as causas do incêndio, que ainda não foram confirmadas oficialmente. O procurador-geral do estado, Gustavo Salas, informou que a maioria das mortes parece ter sido causada pela inalação de gases tóxicos, conforme apontamentos do serviço médico-legal.

A presidente ddo México, Claudia Sheinbaum, também manifestou condolências pelas redes sociais: "Meus mais sinceros pêsames às famílias e entes queridos daqueles que perderam suas vidas", escreveu. Ela acrescentou que equipes de apoio foram enviadas para ajudar tanto as famílias das vítimas quanto os feridos.

Equipes da Cruz Vermelha participaram intensamente das operações de resgate, com 40 funcionários e 10 ambulâncias mobilizadas, realizando seis viagens até hospitais da região para atender os feridos.

Embora o incêndio já tenha sido controlado, sua causa permanece incerta. Alguns veículos de comunicação especularam sobre uma possível falha elétrica, mas autoridades municipais descartaram a hipótese de ataque à loja. O chefe do corpo de bombeiros local afirmou que também está sendo investigado se houve alguma explosão durante o incidente.