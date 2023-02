Investigadores da Força Aérea do Uruguai averiguam relatos de avistamento de luzes estranhas no céu

Apoie o 247

ICL

247 - Uma comissão do governo do Uruguai investiga denúncias de que objetos voadores foram avistados na região de Paysandú, na fronteira com a Argentina. Cidadãos relataram avistar luzes vermelhas intermitentes voando baixo em Termas de Almirón.

Os investigadores do Comissão de Recepção e Investigação de Reclamações de Objetos Voadores Não Identificados (Cidrovni) chegaram ao local no sábado (11) para ouvir as testemunhas, afirmou o diretor de relações públicas da Força Aérea do Uruguai, Marcelo Lorenze.

>>> Brasil "está vivendo uma grande onda de aparições de OVNIs como nunca houve na história", diz ufólogo

O chefe da Defesa Nacional do aeroporto de Paysandú, Carlos García, informou que o controle aéreo local não tem registro de aeronaves voando na área.

Uma fonte das Forças Aéreas do Uruguai (FAU) disse ao El País que algumas das possibilidades que são levadas em conta são a de fraude por parte das testemunhas e de terceiros, bem como ilusão ou um fenômeno convencional.

A comissão trabalha de forma reservada. (Com informações do G1).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.