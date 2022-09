Irmão de Boric é agredido em meio a aumento da polarização política no Chile

O jornalista Simón Boric foi agredido dias antes do plebiscito que pode mudar a constituição chilena edit

247 - O jornalista Simón Boric, irmão do presidente do Chile, Gabriel Boric, foi agredido em Santiago, aos arredores da Universidade do Chile, informou a Folha de S.Paulo . Simón trabalha na universidade. A agressão ocorreu na tarde desta quinta-feira, 1º.

O jornal chileno La Tercera informou que ele e outros funcionários tentavam impedir o saque de uma loja em meio à confusão de um ato – quando manifestantes começaram a surrá-lo.

Três indivíduos foram detidos pela polícia após o ocorrido, dois tinham antecedentes criminais, um por ter incendiado um ônibus e outro por desobedecer normas sanitárias. Simón teve o celular roubado e teve de ir ao hospital universitário - onde o presidente foi visitá-lo.

A agressão ocorre em meio a um aumento da polarização política no Chile, dias antes do plebiscito que pode mudar a constituição chilena. No próximo domingo, 4, cerca de 15 milhões de chilenos vão votar se aprovam, ou não, a Carta definida pela Assembleia Constituinte.

A Universidade do Chile "condenou vigorosamente este ato de violência desnecessária e irracional" e apelou à "reflexão sobre a forma como nos relacionamos uns com os outros, e sobre o país que queremos construir".

