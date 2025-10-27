Ivan Cepeda será o candidato da esquerda nas eleições colombianas

247 - Em um domingo marcado pela ampla mobilização popular, o senador colombiano Iván Cepeda confirmou sua candidatura à presidência da Colômbia nas eleições de 2026. Segundo os dados oficiais do Registro Nacional, mais de 2,5 milhões de cidadãos participaram do processo interno do Pacto Histórico, coalizão política liderada por forças progressistas. As informações são do site Opera Mundi.

Durante seu discurso, Cepeda destacou a força e a legitimidade do movimento que representa. “Demonstramos que somos uma força essencialmente democrática, que não tem medo da democracia e que competiu com os cidadãos nas urnas”, afirmou o candidato. Ele agradeceu aos mais de dois milhões de colombianos que votaram nele, mencionando especialmente camponeses, indígenas, afrodescendentes e moradores das periferias que, segundo ele, “enfrentaram inúmeras dificuldades impostas pela direita para exercer o direito ao voto”.

O político, um dos principais nomes do Pacto Histórico, também fez questão de reconhecer o apoio dos colegas de coalizão e dos pré-candidatos que participaram do processo. “Devo minha gratidão a esse grupo de pessoas que são vítimas da violência no país, aos meus colegas do Pacto Histórico e aos pré-candidatos que foram elementos fundamentais da vitória de toda a coalizão”, declarou Cepeda.

Defesa da democracia

Em sua fala, o candidato denunciou as barreiras impostas por setores conservadores durante o processo eleitoral. “É escandaloso que ainda não tenhamos status legal. É hora de o Conselho Nacional Eleitoral reconhecer nosso direito”, afirmou. Cepeda também enfatizou a necessidade de garantir o voto das populações rurais, frequentemente marginalizadas no sistema político colombiano.

Com tom sereno, ele destacou o caráter ético de sua campanha: “Fizemos uma campanha austera, sem insultos, e respeitamos cada candidato eleitoral. A política pode ser feita na Colômbia sem corrupção”.

“Três Revoluções” e o futuro da Colômbia

Ao apresentar sua plataforma, Cepeda anunciou o programa “As Três Revoluções para uma Colômbia como Potência Mundial”, que busca consolidar as bases de um novo ciclo de governo progressista. “Temos todas as condições para buscar um segundo governo progressista na Colômbia”, declarou.

O candidato reforçou ainda que não pretende transformar o debate eleitoral em um campo de ataques pessoais. “Não vou aos debates para insultar outros candidatos ou ameaçar uns aos outros. Quero debater ideias, conceitos do país e jamais ameaçar pessoas, muito menos o presidente Gustavo Petro”, disse, em defesa da continuidade do atual projeto político no poder.

Por fim, Cepeda conclamou outras forças progressistas a se unirem em uma ampla frente nacional. O objetivo, segundo ele, é “vencer as eleições, construir uma paz genuína e promover reformas sociais que transformem de forma profunda a realidade colombiana”.