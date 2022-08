Iván Duque consegue emprego em think tank de Washington

Apoie o 247

247 - O ex-presidente colombiano Iván Duque conseguiu um emprego no think tank Wilson Center, sediado em Washington, onde atuará como "conselheiro global" para questões como a defesa da democracia e as mudanças climáticas, apesar de seu histórico terrível em direitos humanos e meio ambiente. A informação é do Kawsachun News.

O Wilson Center é financiado em grande parte pelo Congresso dos Estados Unidos e já sediou vários painéis e eventos com o objetivo de promover golpes contra a Venezuela.

“O Woodrow Wilson Center é um dos mais prestigiados Think and Do tanks do mundo que adotou os valores de defesa da democracia e promoção de políticas sólidas para enfrentar a migração e a crise climática em diferentes partes do mundo”, disse Duque. “Com a equipe do Woodrow Wilson Center, liderada pelo embaixador Mark Green, empreenderemos iniciativas que ajudarão países e organizações do setor privado a enfrentar a crise climática em que vivemos, bem como a crise migratória que está colocando milhões de pessoas em perigo. É uma grande honra para mim fazer parte desta equipe incrível”.

