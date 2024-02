Javier Milei ataca Lula e o Brasil e dissemina mensagem sobre "ditadura"

Apoie o 247

247 – O presidente argentino Javier Milei, que integra a rede internacional de políticos de extrema direita, retuitou vários ataques ao Brasil e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em suas redes sociais no dia de ontem. Numa das mensagens, Milei disseminou um post de Eduardo Menoni sobre uma suposta "ditadura Lula". Confira:

Post de Javier Milei (Photo: Reprodução X)

Milei também retuitou mensagens de Santiago Abascal, líder da extrema-direita espanhola, sobre o suposto autoritarismo que estaria vigente no Brasil. Veja abaixo:

Post de Javier Milei (Photo: Reprodução X)

