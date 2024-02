Javier Milei chega a Tel Aviv para reforçar apoio à guerra

Mais tarde, o presidente argentino irá à Itália para um encontro com Giorgia Meloni, e no dia 12 de fevereiro tem uma audiência marcada com o papa Francisco edit

247 - O presidente argentino Javier Milei inicia nesta terça-feira (6) sua turnê internacional por Israel. Estão previstos encontros com o presidente daquele país, Isaac Herzog, e com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

Segundo informações do Página|12, Milei também visitará o Muro das Lamentações e o Museu do Holocausto. Depois ele irá à Itália reunir-se com a premiê Giorgia Meloni e para o Vaticano, onde terá uma audiência com o papa Francisco.

Milei é um apoiador da guerra genocida de Israel na Faixa de Gaza, tendo dito que o regime luta contra os 'terroristas' do movimento palestino Hamas. Ele também disse estar se convertendo ao judaísmo.

Enquanto isso, o Congresso argentino continua os debates sobre a 'Lei Ônibus', aprovada pelos deputados na semana passada. Os obstáculos neste momento estão nos trechos das empresas a serem privatizadas e dos poderes delegados ao presidente.

