Juan Guaidó disputará primárias para eleição presidencial

247 - O partido de oposição venezuelano Vontade Popular disse nesta terça-feira (7), que Juan Guaidó será seu candidato em outubro nas primárias da eleição presidencial.

Guaidó foi reconhecido pelos EUA e outros países ocidentais que hostilizam a Venezuela como o líder do país. Esses países acusam sem base o presidente legítimo do país, Nicolás Maduro, de ter fraudado as eleições presidenciais em 2018.

A equipe nacional de ativistas do Vontade Popular decidiu "que Juan Guaidó será o candidato", disse o coordenador nacional do partido, Freddy Superlano, na sede do grupo em Caracas.

Pelo menos uma dúzia de candidatos disseram que participarão das primárias.

Guaidó e alguns outros candidatos, incluindo o oposicionista Henrique Capriles, que já tentou a Presidência, estão impedidos por decisões judiciais e administrativas de ocupar cargos públicos.

O governo tem dito que aqueles que estão impedidos não podem concorrer até que suas proibições expirem, mas a oposição afirma que as decisões fazem parte de uma estratégia do governo para reprimir a dissidência.

