Júri condena ex-ministro de Segurança do México por tráfico de drogas

Um júri de Nova York o acusa de conspirar com membros do cartel de Sinaloa, no México. Genaro García Luna é mexicano, mas ocupava um cargo na Justiça dos EUA

247 - Um júri de Nova York, nos Estados Unidos, decidiu que o ex-secretário de Segurança do México Genaro García Luna é culpado após receber acusações de tráfico de drogas, que o expõem à prisão perpétua. A informação foi divulgada pela agência AFP. Segundo as denúncias, ele enviou toneladas de cocaína do seu país para os EUA quando era ministro de Segurança entre 2006 e 2012. Antes, de 2001 a 2006, foi diretor da Agência Federal de Investigações do México.

García Luna é mexicano, mas ocupava um cargo na Justiça dos Estados Unidos. A Promotoria o acusa de conspirar com membros do cartel de Sinaloa, no México. De acordo com a acusação, o objetivo seria exportar e distribuir drogas nos EUA entre 2001 e 2012.

"Chegamos a um veredicto", informaram os doze membros do júri ao juiz de instrução Brian Cogan, que leu as acusações contra Genaro García, de acordo com informações publicadas

Os crimes atribuídos ao ex-secretário foram a participação em empreendimento criminoso continuado, formação de quadrilha para distribuir, possuir e importar cocaína e falsificação de documentos.

