      América Latina

      Justiça do Peru condena ex-presidente Vizcarra a 14 anos de prisão

      Os juízes concluíram que o ex-mandatário recebeu subornos de empresas de construção

      Martín Vizcarra (Foto: ABr)

      247 - A Corte Superior Nacional do Peru condenou o ex-presidente Martín Vizcarra a 14 anos de prisão por atos de corrupção cometidos quando ele era governador regional de Moquegua, informou o canal Alma Plus TV

      A sentença é de cumprimento imediato e inclui também nove anos de inabilitação para funções públicas, de acordo com a reportagem. 

      Os juízes concluíram que o ex-mandatário recebeu subornos de empresas de construção. Os pagamentos somam aproximadamente 611 mil dólares em troca da concessão de contratos a diversas empresas durante sua administração regional, que durou de 2011 a 2014.

      Após a decisão, Vizcarra usou as redes sociais para afirmar que foi vítima de uma “vingança” por ter enfrentado o que descreveu como um “pacto mafioso.”

