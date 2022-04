López Obrador vence consulta popular e diz que México "fez valer a democracia"

O presidente mexicano alcançou 91% dos votos na consulta popular sobre continuidade ou revogação do seu mandato edit

Agência Regional de Notícias - O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, alcançou 91% dos votos na consulta popular sobre a revogação ou continuidade de seu mandato. A participação popular no referendo foi de apenas 17%. A lei prevê que para uma decisão seja válida é necessária a participação de 40% do eleitorado.

Obrador, agradeceu o apoio recebido durante a consulta eleitoral deste domingo para saber se continua na liderança do país ou se seu mandato deve ser revogado. Ele enfatizou que, com esta votação, o país fez "valer a democracia".

López Obrador considerou que esta foi uma "noite histórica" ​​e transcendente, pois é a primeira vez que se realiza uma consulta de revogação do mandato presidencial no país.

“É algo inédito e é um avanço no propósito de afirmar nossa democracia e não ficar apenas na democracia representativa, caminhando para a democracia participativa porque essa é a essência da democracia”, ressaltou o presidente.

Conforme relatado pelo Instituto Nacional Eleitoral do México (INE), a consulta eleitoral para saber se o presidente continua na liderança do país ou é revogado, atingiu 17% de participação popular. Apenas entre 6,4% e 7,4% teriam votado a favor da cassação do presidente, enquanto a rejeição da cassação estaria entre 90,3% e 91,9% e os votos anulados ficariam em torno de 1,6% e 2,1% dos votos.

O presidente disse estar "muito feliz" com o resultado.

