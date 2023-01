Lula chega à Argentina para intensa agenda na primeira viagem internacional do novo mandato

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou por volta de 21h30 deste domingo (22) em Buenos Aires, Argentina, em sua primeira viagem internacional depois que tomou posse. O presidente estava acompanhado da primeira-dama Janja Lula da Silva.

Na Argentina, Lula cumpre uma intensa agenda de compromissos com o país vizinho e na terça-feira (24) participa da reunião da 7ª Cúpula de Chefas e Chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

>>> Lula embarca para Argentina e Geraldo Alckmin assume a Presidência da República

Os compromissos de Lula no país vizinho vão acontecer na segunda (23) e terça-feira (24). Segundo o Palácio do Planalto, as agendas previstas são: oferenda de flores na Plaza San Martín; reunião na Casa Rosada com o presidente da Argentina, Alberto Fernández; encontro com empresários; eventos culturais, como concerto musical com artistas argentinos e brasileiros no Centro Cultural Kirchner.

Em participação no Boa Noite 247, a jornalista Marcia Carmo, que está em Buenos Aires, falou sobre a agenda de Lula na Argentina e a expectativa do governo de Alberto Fernández sobre os encontros.

