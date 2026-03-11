Lula e Petro discutem integração regional e agenda da CELAC em telefonema

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, na manhã desta quarta-feira (11), com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Durante o diálogo, os dois chefes de Estado abordaram temas relacionados à integração da América Latina e do Caribe, especialmente no contexto da próxima Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), marcada para o dia 21 de março, em Bogotá.

O contato entre os presidentes também tratou da agenda diplomática ligada ao encontro regional que reunirá líderes latino-americanos na capital colombiana.

Durante a conversa, Gustavo Petro informou ao presidente brasileiro sobre a realização de uma reunião entre a CELAC e países africanos prevista para a manhã do mesmo dia em que ocorrerá a cúpula do bloco regional. A iniciativa busca ampliar o diálogo político e a cooperação entre nações da América Latina, Caribe e do continente africano.

Além dos temas relacionados à integração regional, Lula e Petro também alinharam compromissos internacionais que envolvem a defesa das instituições democráticas. Ambos confirmaram participação na quarta edição do evento “Em Defesa da Democracia”, organizado pelo governo da Espanha.

O encontro ocorrerá em Barcelona no dia 18 de abril e reunirá lideranças políticas e representantes de diferentes países para discutir iniciativas voltadas ao fortalecimento da democracia no cenário internacional.