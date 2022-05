Lula pede aos colombianos que votem em Gustavo Petro

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula exortou os colombianos a votarem em Gustavo Petro nas eleições de domingo, 29.

O petista conduziu um coro junto aos movimentos sociais reunidos na Casa Portugal, no centro de São Paulo, onde ele liderou um evento da pré-campanha.

Lula pediu ao "povo trabalhador, estudantes, movimentos sociais e defensores da democracia" que votem em Petro para presidente. "Para que a partir de outubro deste ano a Colômbia e o Brasil possam se unir junto a outros países da América do Sul e construir uma América do Sul forte com integração política, econômica e cultural, para que tenhamos um bloco muito forte para negociar com os outros blocos do mundo inteiro", disseram Lula e os movimentos sociais.

"Gustavo Petro é a certeza de que a Colômbia será democrática depois das eleições. Um abraço e até a vitória!", concluíram.

