      Lula reafirma disposição em concluir novo acordo comercial com México

      Claudia Sheinbaum manifestou interesse na cooperação brasileira na produção de etanol

      Honduras - 09/04/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante encontro bilateral com presidentaedo México, Claudia Sheinbaum (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

      (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou nesta sexta-feira, em telefonema com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, sua disposição de concluir novo acordo comercial entre os dois países.

      "Reafirmei a nossa disposição de concluir novo acordo comercial com o México, a fim de aprofundar a parceria econômica entre nossos países", disse Lula em uma publicação no X.

      "Relatei a produtiva viagem que fiz à Ásia e ressaltei o potencial de cooperação entre a América Latina e o Sudeste Asiático."

      De acordo com Lula e com nota divulgada pelo Palácio do Planalto sobre o telefonema, Sheinbaum manifestou interesse na cooperação brasileira na produção de etanol, para atender à crescente demanda interna, e também na implementação de programas sociais de combate à fome e à pobreza.

      "Celebramos o bom momento da relação Brasil-México e concordamos em nos reunir tão logo seja possível", disse Lula, no post na rede social.

      No fim de agosto, após se reunir com Sheinbaum, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que Brasil e o México planejavam assinar acordos comerciais complementares no ano que vem e assinaram acordos preliminares em agricultura, saúde e biocombustíveis.

