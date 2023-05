Lula recebe Fernández e vai propor linha de crédito para comércio entre Argentina e Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, viaja ao Brasil nesta terça-feira (2) para encontro com o presidente Lula (PT). Ele se reunirá com o mandatário brasileiro e sua equipe econômica no fim da tarde no Palácio da Alvorada.

Secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo disse à GloboNews que Lula vai propor ao presidente argentino financiamento às empresas brasileiras que vendem para o país. "A gente vem discutindo há algum tempo o que a gente chama de crédito para exportação. Na verdade, é um financiamento às empresas brasileiras que vendem para a Argentina, e são essas empresas (argentinas) que importam serviços e mercadorias do Brasil".

Fernández viaja ao Brasil em meio à deterioração da situação econômica e financeira da Argentina. O país enfrenta escassez de dólares, inflação de mais de 100% ao ano e a pior seca desde 1929. A agenda vai tratar de mecanismos de financiamento para as exportações brasileiras para Argentina, dada a escassez de divisas no país.

De acordo com Galípolo, cerca de 210 empresas brasileiras comercializam com a Argentina. O país é considerado um parceiro comercial importante. "Nos últimos cinco anos, por ausência de mecanismos do Brasil para financiamento das exportações brasileiras e importações argentinas, perdemos aproximadamente US$ 6 bilhões de espaço na balança comercial com a Argentina para a China, que vem viabilizando mecanismos de financiamento em alternativas em meios de pagamento".

A tendência é que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) seja o financiador das exportações para a Argentina. Quando o BNDES financia outro país, o banco repassa o dinheiro para a empresa brasileira que venderá seus produtos ou serviços. Se o governo argentino não efetuar o pagamento do empréstimo, o BNDES não sofrerá perdas, pois o Fundo Garantidor de Exportações (FGE) cobrirá o valor devido.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.