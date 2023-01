Maduro cancela reunião com Lula na Argentina

Assessoria do presidente Lula afirma que o cancelamento partiu do governo venezuelano edit

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancelou a reunião que estava marcada com o presidente Lula (PT) para esta segunda-feira (23) às 16h.

De acordo com a assessoria de Lula, o cancelamento partiu do governo venezuelano. O motivo, no entanto, não foi revelado.

Os presidentes estão em Buenos Aires para a reunião de cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que acontece nesta terça-feira (24).

