Maduro diz que países dos Brics serão "os principais protagonistas do mundo que está nascendo"

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (PSUV), afirmou que o os países do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) estão construindo uma arquitetura de cooperação financeira e política que os tornarão protagonistas no novo mundo multipolar que está surgindo.

“Os Brics, os cinco países emergentes iniciaram uma arquitetura de cooperação financeira, econômica, comercial, política e pretendem ser os principais protagonistas do mundo que está nascendo", disse.

Maduro também destacou que se trata de um novo sistema financeiro que “não usa o banco como instrumento político para atacar ou agressor internacional contra países”.

