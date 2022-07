Maduro elogia López Obrador por seu “encontro extraordinário” com Joe Biden

Apoie o 247

ARN - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, elogiou nesta quarta-feira (13) o seu colega mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pelo “encontro extraordinário” que teve com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já que, do seu ponto de vista, teve um posição "sólida, clara, diplomática e firme".

Durante um ato, Maduro destacou a posição de López Obrador de solicitar a ampliação dos programas de vistos temporários de trabalho, tanto para cidadãos mexicanos quanto para países da América Central.

O presidente venezuelano qualificou as ações de seu colega mexicano como "históricas" e disse que, ao falar das relações entre México e Estados Unidos, o que López Obrador faz é se referir aos laços entre os Estados Unidos "e a América Latina como um todo. " "É uma posição de dignidade, de nos reconhecermos publicamente e nos aplaudirmos", disse.

"Se o México alcança um destino melhor em relação aos Estados Unidos, está abrindo as portas para um destino melhor para a América Latina e o Caribe, essa é a verdade", afirmou.

As palavras de Maduro foram proferidas após saudar o embaixador mexicano na Venezuela, Leopoldo de Gybes de la Cruz, durante um evento em que pediu que transmitisse ao presidente mexicano "a admiração de toda a Venezuela".

“Tiramos o chapéu para a viagem do presidente López Obrador aos Estados Unidos, postura, seriedade, equilíbrio, diplomacia, firmeza, ideias, para buscar um destino melhor”, concluiu.

López Obrador reuniu-se esta terça-feira com o seu homólogo norte-americano e pediu-lhe para regularizar a migração no país. "É fundamental, digo-o respeitosamente, regularizar agora e dar segurança aos migrantes que há vários anos trabalham honestamente e contribuem para o desenvolvimento desta grande nação", disse.

O presidente disse a Biden que seus oponentes, "os conservadores", "vão gritar com ele, mas sem um desenvolvimento ousado e um programa de bem-estar social não será possível resolver o problema".

Os chefes de Estado deram uma entrevista coletiva na Casa Branca e, no contexto da crise migratória, López Obrador pediu também que o fluxo migratório seja ordenado para que as pessoas não sofram e que seus direitos humanos não sejam violados. Nos Estados Unidos há mais de 50 milhões de migrantes de diferentes nacionalidades, segundo a Organização Internacional para as Migrações.

Cinco pontos de cooperação

Nesta reunião, o presidente do México propôs a Biden cinco pontos básicos de cooperação: abordar o problema da migração; garantir o dobro do abastecimento de gasolina; disponibilizar gasodutos ao longo da fronteira sul com o México para os Estados Unidos; suspender medidas e procedimentos regulatórios no comércio de alimentos e outros bens para reduzir os preços ao consumidor; e iniciar um plano de investimento privado e público entre os dois países.

