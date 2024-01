Maduro reafirma compromisso de dialogar com todos os setores do país

O presidente venezuelano garantiu que seu governo manterá a paz no país e continuará a avançar com passo firme na recuperação do Estado de bem-estar social edit

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reafirmou nesta sexta-feira (26) o compromisso de continuar o diálogo com todos os setores do país, apesar das tentativas de desestabilização por parte de setores da direita, informa a Telesur.

“Continuaremos com algo vital na nossa vida, que é o diálogo, o diálogo social, o diálogo humano, ouvir primeiro o nosso povo, em primeiro lugar, dialogar com todos os setores empresariais para continuarmos a trabalhar pelo desenvolvimento das forças produtivas”, disse o chefe de Estado, que prometeu também dialogar com todos os setores políticos, com todos, dessa oposição democrática que respeita a Constituição (...), o diálogo com a verdadeira sociedade civil que existe”, afirmou.

O presidente garantiu que nada nem ninguém o afastará do caminho do diálogo e da construção de consenso, ao mesmo tempo que esclareceu que foi a oposição extremista que “quebrou o Acordo de Barbados ao envolver-se em cinco conspirações”.

Além disso, Maduro confirmou que continuará a dedicar a sua energia, mente e vida “todos os dias às pessoas comuns, que valem tudo e valem mil vezes mais do que qualquer um destes sobrenomes, qualquer um destes extremistas”.

O presidente venezuelano também comentou que o verdadeiro plano do setor extremista da oposição é a violência e o assalto ao poder.

