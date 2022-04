Maioria dos peruanos concordam em antecipar eleições, segundo pesquisa

Apoie o 247

Agência Regional de Notícias - 67% dos peruanos desaprovam a gestão do presidente Pedro Castillo, segundo os resultados da última pesquisa do Instituto de Estudos Peruanos (IEP) divulgada neste domingo. O presidente tem 25% de aprovação, um ponto a mais que a medição anterior feita há um mês.

Para 65% dos entrevistados, Castillo não terminará seu governo, 6 pontos a menos que em março. Dessas pessoas, 63% acreditam que o chefe de Estado não completará o mandato de cinco anos por incapacidade de governar e 30% acham que é porque não o deixam liderar o executivo. 25%, três pontos a mais em relação à última consulta, acreditam que o presidente completará seu mandato em 2026.

Quando questionados sobre a possibilidade de antecipar as eleições, 68% concordam com a proposta. 61% dos pesquisados ​​acreditam que o melhor para o país é a eleição de um novo presidente e novos deputados, enquanto para 27% Pedro Castillo deve continuar na presidência até 2026. 4% acham que a vice-presidente Dina Boluarte deve assumir a liderança do país no lugar de Castillo. Para 3% as eleições deveriam ser apenas presidenciais, mantendo os mesmos parlamentares.

Em relação à situação política no Peru, 73% dos entrevistados percebem que está pior do que há um ano. Quanto à economia peruana, 66% consideram que piorou nos últimos doze meses. 57% sentem que a situação econômica os afeta mais do que a política e 20% sentem-se mais prejudicados pelas circunstâncias políticas.

O Instituto de Estudos Peruanos (IEP) realizou a investigação para o jornal peruano La República, e ocorreu entre os dias 18 e 21 de abril.

