Mais de 13 mil jovens vão votar pela primeira vez em Cuba

247 - Um total de 13.616 jovens em Cuba irão às urnas pela primeira vez nas eleições nacionais de 26 de março, informa a Prensa Latina.

Em declarações ao jornal Juventud Rebelde, o vice-presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CEN), Tomás Amarán, explicou que os novos eleitores têm 16 anos (idade estabelecida pela Lei Eleitoral da nação caribenha para exercer o direito ao voto).

Amarán destacou a responsabilidade do CEN para que as novas gerações conheçam e se integrem no processo eleitoral com plena consciência do seu direito e privilégio de fazer parte da democracia participativa.

Como parte das visitas "casa a casa" para revisar as listas de eleitores, oficiais do CEN pararam nas casas dos jovens que serão liberados neste processo para explicar-lhes sobre o sistema eleitoral cubano.

Explicou que para este efeito têm feito alianças com o Ministério da Educação, organizações de massas e outros sectores da sociedade para que os novos pinheiros acompanhem as eleições com a sua presença, empenho e entusiasmo.

