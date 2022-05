Mario Vargas Llosa: "entre Bolsonaro e Lula, prefiro Bolsonaro"

Apoie o 247

247 - O escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa deu sua opinião sobre as eleições brasileiras e destacou seu apoio a Jair Bolsonaro, mesmo com o que chamou de "palhaçadas" do chefe de governo.

O Prêmio Nobel de Literatura 2010, que apoiou a Lava Jato e nomes como Keiko Fujimori e José Antonio Kast, deu uma palestra em Montevidéu a convite do 'think tank' Centro de Estudos para o Desenvolvimento, onde falou sobre a conjuntura na América Latina.

“O caso de Bolsonaro é muito difícil. As palhaçadas de Bolsonaro são muito difíceis para um liberal admitir. Agora, entre Bolsonaro e Lula, prefiro Bolsonaro. Com as palhaçadas de Bolsonaro, não Lula", comentou, conforme o jornal peruano El Comercio.

Apoiador da Lava Jato, operação que, segundo a ONU, perseguiu Lula, ele observou que “há uma espécie de paixão por Lula, principalmente na Europa”, mas lembrou que o petista “foi preso” e os juízes o condenaram “como ladrão”.

Vargas Llosa ressaltou que Bolsonaro “não é um candidato que desperte nosso entusiasmo”, embora só tenha feito uma crítica profunda a ele ao falar de sua negação de vacinas contra a Covid-19, doença que o vencedor do Prêmio Cervantes acaba de sofrer.

“É um absurdo, é um absurdo confrontar um ao outro do jeito que você fez. Parece-me absolutamente irresponsável”, disse.

Veja:

Mario Vargas Llosa, o """liberal""" que apoiou Keiko Fujimori no Peru e Kast no Chile agora declara apoio ao miliciano do Planalto e chama de "palhaçadas" o que ele faz. O liberalismo é uma farsa que adora abraçar o fascismo. pic.twitter.com/4IfgxLioYj — Deputado Alencar com #Lula13 (@AlencarBraga13) May 12, 2022

