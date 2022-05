México avança em negociações sobre lítio com Argentina, Bolívia e Chile

Apoie o 247

TeleSur - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, informou nesta terça-feira que seu governo está avançando na definição da nova empresa pública que explorará o lítio, já que o Congresso local aprovou a nacionalização do mineral para uso exclusivo do setor público.

Ao mesmo tempo, informou que há comunicação entre os governos do México, Bolívia, Argentina e Chile para a criação de uma associação sobre lítio, a fim de compartilhar conhecimentos, experiências e tecnologias que permitam a exploração do mineral.

Ele explicou que é necessário que esses países latino-americanos (importantes produtores de um mineral considerado "ouro branco" por sua utilidade em modernas tecnologias energéticas) unam suas experiências, especialmente com o caso da Bolívia, onde o lítio também é nacionalizado, para avançar juntos nos métodos de extração e utilização do material.

Trabajamos en hacer realidad el derecho a la salud y en establecer un verdadero Estado de bienestar. Conferencia matutina https://t.co/j8x99cA6p3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 3, 2022

O presidente mexicano confirmou que houve uma comunicação com o presidente da Bolívia, Luis Arce, porque "ele, por sua vez, tem uma relação com o presidente da Argentina, que também tem lítio e com o presidente do Chile, com o objetivo de criar uma associação ajudar uns aos outros”.

López Obrador mencionou que, embora no caso do Chile e da Argentina "sejam empresas privadas, o governo está interessado em ajudar a explorar o lítio com esse sistema de exploração mineral específico".

Os anúncios do presidente mexicano vieram depois que a iniciativa presidencial de reforma da Lei de Mineração foi aprovada na Câmara dos Deputados com 298 votos a favor do partido governante Morena e seus aliados, e 197 votos contra, para dar lugar ao que López Obrador chamou de nacionalização do lítio.

Sobre a empresa, o presidente disse que ainda há tempo e que se dá de acordo com os prazos legais que foram fixados para a sua constituição.

