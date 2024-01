México e Chile pedem ao Tribunal Penal Internacional que investigue “prováveis” crimes de guerra cometidos em Gaza

Apoie o 247

247 - Os governos do México e do Chile emitiram de forma conjunta um documento ao Tribunal Penal Internacional (TPI) pedindo que a instituição investigue "a provável prática de crimes" na Faixa de Gaza, alvo de bombardeios israelenses.

No documento enviado para o TPI, autoridades do México e do Chile, presididos por Andrés Manuel López Obrador e Gabriel Boric, afirmaram que existe uma "crescente preocupação com a escalada de violência, especialmente contra alvos civis" na Faixa de Gaza, alvo de bombardeios israelenses desde o dia 7 de outubro.

continua após o anúncio

"A isto acrescenta-se o colapso praticamente total da infra-estrutura de justiça nacional da Palestina, o que significa que não seria capaz de investigar ou processar possíveis crimes cometidos no seu território", continuou o texto.

O Tribunal Penal Internacional é diferente da Corte Internacional de Justiça (CIJ). O TPI julga indivíduos, e a CIJ, os Estados. Na CIJ foram apresentadas as acusações de genocídio elaboradas pela África do Sul contra o Estado de Israel, que tem Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro.

continua após o anúncio

De acordo com o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, mais de 24,7 mil palestinos morreram no território desde o dia 7 de outubro por conta dos ataques israelenses. Mortes, destruição de moradias, de hospitais e crianças amputadas sem anestesia são alguns crimes do governo de Israel no genocídio do povo palestino.

México y Chile solicitan a la Corte Penal Internacional investigar "probables" crímenes de guerra comedtidos en Gaza. pic.twitter.com/GHrf1meKtJ
January 18, 2024

Comunicado de gobierno de México: Remisión de la situación de Palestina a la Corte Penal Internacional (CPI):



Comunicado de gobierno de México: Remisión de la situación de Palestina a la Corte Penal Internacional (CPI):

"El día de hoy, México y Chile, remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) la situación del Estado de Palestina, a fin de que investigue la probable… pic.twitter.com/s6b6vO3cLF
January 19, 2024

