México lidera indicadores de turismo entre as sedes da Copa do Mundo de 2026

247 - O México tem apresentado os melhores resultados turísticos entre os três países que sediam a Copa do Mundo de 2026 — México, Estados Unidos e Canadá — de acordo com dados divulgados pelo governo mexicano. As informações foram apresentadas nesta sexta-feira (19) pela secretária de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, durante coletiva de imprensa da presidente Claudia Sheinbaum. As declarações foram publicadas originalmente pela RT.

Ao fazer um balanço do torneio, iniciado em 11 de junho na Cidade do México e com encerramento previsto para 19 de julho, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a secretária afirmou que os números colocam o país à frente dos demais anfitriões em diversos indicadores relacionados ao turismo.

“Os dados são muito positivos. Primeiro: somos a melhor sede do mundo”, declarou Josefina Rodríguez Zamora.

Segundo a representante do governo mexicano, a expectativa é que a Copa do Mundo gere uma arrecadação de 1,8 bilhão de pesos mexicanos, o equivalente a cerca de R$ 541 milhões, somente por meio das atividades ligadas ao turismo, como hospedagem, alimentação e outros serviços voltados aos visitantes.

A secretária também destacou o desempenho do setor turístico durante o torneio e afirmou que o México lidera o crescimento entre os países-sede. “Somos a sede que mais está crescendo no setor de turismo”, afirmou.

De acordo com Zamora, a hospitalidade oferecida aos visitantes tem sido um dos aspectos mais elogiados pelos torcedores estrangeiros que acompanham as partidas nas cidades mexicanas de Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.

Os dados apresentados pelo governo indicam que o turismo mexicano registrou crescimento de 5% durante a realização do Mundial. No mesmo período, o Canadá teria alcançado avanço de 3%, enquanto os Estados Unidos registraram retração de 2%, segundo a secretária.

Outro indicador destacado foi a ocupação da rede hoteleira nos dias de jogos. Conforme os números divulgados, hotéis localizados nas cidades-sede do Canadá e dos Estados Unidos atingem cerca de 55% de ocupação, enquanto no México a taxa chega a alcançar 95%.

A Copa do Mundo de 2026 marca a primeira edição da história organizada conjuntamente por três países, reunindo partidas em diversas cidades do México, dos Estados Unidos e do Canadá.