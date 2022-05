México: López Obrador amplia e fortalece laços na América Central e Cuba

Apoie o 247

TeleSur - A viagem do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, pela América Central e Cuba faz parte da estratégia do governo daquele país de olhar para o sul e visa ampliar e fortalecer os laços de amizade na região, bem como como aprofundar os laços políticos, econômicos e de cooperação em prol do desenvolvimento da região e do bem-estar de seus povos.

De 5 a 8 de maio, o presidente Andrés Manuel López Obrador realiza sua primeira viagem de trabalho à Guatemala, El Salvador, Honduras, Belize e Cuba, atendendo aos convites das autoridades desses países.

O presidente mexicano pretende acompanhar o andamento de sua estratégia de desenvolvimento para conter a migração e, se necessário, renovar seu discurso para abordar as raízes dos problemas desse fenômeno.

A agenda do chefe de Estado está focada na cooperação para o desenvolvimento com programas como a implementação dos programas sociais Sembrando Vida e Jovens Construindo o Futuro para os países da América Central.

Nesse sentido, López Obrador tem insistido em repreender o governo do presidente norte-americano Joe Biden por não ter entregue os quatro bilhões de dólares que ofereceu para investir nos programas mencionados.

No entanto, o presidente mexicano busca opções para aumentar os investimentos para impulsionar o desenvolvimento social e econômico da região.

Ressaltou também que os países da América Central e o México sofrem dos mesmos problemas: pobreza, desigualdade, frustração no campo, desintegração social, marginalização e a negação histórica de direitos efetivos para a maioria.

O primeiro acordo internacional que López Obrador assinou como presidente constitucional do México foi com os governos da Guatemala, Honduras e El Salvador, que busca "lançar as bases do entendimento para construir um Plano de Desenvolvimento Integral que promova o desenvolvimento e as oportunidades da região , contribuindo para a prevenção do fenómeno migratório e simultaneamente atacando as suas causas estruturais”.

Para López Obrador não é possível enfrentar o fenômeno migratório apenas com leis mais severas, muros e polícia, mas com bem-estar, segurança e paz nos locais de origem dos migrantes.

O chefe de Estado assegurou que a aplicação do programa Sembrando Vida na Guatemala, Honduras e El Salvador poderá reter imediatamente 90.000 pessoas em seus países e, assim, reduzir os fluxos migratórios.

López Obrador indicou que se o programa for aplicado na Guatemala, Honduras e El Salvador, 500.000 hectares poderiam ser plantados e 240.000 camponeses seriam empregados.

O referido programa fornece apoio técnico, treinamento, apoio econômico e suprimentos aos agricultores para melhorar seus lotes.

A chegada do presidente a Havana -para se encontrar com seu homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel- sela uma relação que vem se aproximando desde que chegou ao poder em 2018 e que fez do México um aliado da ilha na região.

A visita do presidente López Obrador à ilha será um marco nas relações entre Cuba e México, disse a vice-ministra de Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro (Mencex), Ana Teresita González.

López Obrador chegará no sábado à noite e no próximo domingo, logo pela manhã, homenageará o Herói Nacional cubano, José Martí.

Em seguida, o presidente Miguel Díaz-Canel oferecerá a ele uma recepção oficial, prelúdio das conversações entre os dois chefes de Estado e da assinatura de acordos bilaterais.

