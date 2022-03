México não é colônia de ninguém, diz López Obrador sobre acusação dos EUA de espiões russos no país

Apoie o 247

Sputnik - Mandatário diz para "enviar telegramas" a Washington informando que México "não é colônia de nenhum país estrangeiro", incluindo "Rússia, China e EUA". Acusações foram feitas pela Defesa norte-americana ontem (24).

Nesta sexta-feira (25), o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respondeu às polêmicas afirmações feitas na quinta-feira (24) pelo chefe do Comando Norte dos EUA (USNORTHCOM, na sigla em inglês), general Glen VanHerck, sobre a suposta presença de "espiões russos" no país latino-americano.

"Há de enviarmos telegramas dizendo que o México não é colônia de nenhum país estrangeiro […]. Não somos uma colônia da Rússia, ou da China, ou dos EUA", disse López Obrador acrescentando que o México é um país "livre, independente e soberano", e por isso, não admitiria esse tipo de ação em seu território.

As declarações do presidente chegam após o general norte-americano afirmar que a Rússia implantou mais espiões no México do que em qualquer outro Estado, segundo o El País.

De acordo com o general, no país da América Central, estaria "a maior parte" do GRU (Departamento Central de Inteligência da Rússia) do mundo.

"Esses são funcionários da inteligência russa. E eles monitoram de perto suas opções para influenciar oportunidades e acesso nos EUA", disse o militar, questionado sobre "influência russa" na região durante uma audiência no Comitê de Serviços Armados do Senado.

Entretanto, López Obrador indicou que seu governo "não vai questionar nada" do que foi dito pelo chefe do Comando do Norte porque em seu território há respeito "pela livre expressão de ideias", mas reiterou que dentro de sua administração "não há informações sobre isso", se referindo aos espiões.

Da mesma forma, esclareceu que, embora o México "não impeça nenhum estrangeiro" de realizar atividades legais no país, ele impede "quem comete crimes".

