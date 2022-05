México rejeita política dos EUA de exclusão de Cuba, Nicarágua e Venezuela da Cúpula das Américas

Apoie o 247

TeleSur - O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rejeitou nesta quinta-feira a exclusão de Cuba, Nicarágua e Venezuela pelo governo dos Estados Unidos da celebração da IX Cúpula das Américas.

Nesse sentido, o presidente afirmou em sua habitual entrevista coletiva matinal que: “Não descarto que o presidente Biden convide a todos. Fiquei satisfeito porque ontem na Casa Branca foi declarado que nenhum convite foi emitido.

Da mesma forma, López Obrador acrescentou que: "Não fui formalmente convidado e nenhum convite foi feito a ninguém, vamos esperar uns pelos outros, seria um fato histórico muito importante".

A partir disso, optou pela pluralidade ao afirmar que: “Não é um pensamento único, é saber discernir, não concordar em tudo, mas respeitar-se e procurar coincidências. Isso é democracia."

Ao mesmo tempo, destacou que a política externa do México se baseia na autodeterminação dos povos, bem como no princípio da independência e soberania dos Estados, rejeitando as reivindicações hegemônicas dos Estados Unidos.

Por sua vez, o chefe de Estado mexicano rejeitou o bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos a Cuba há mais de 60 anos e que prejudica de maneira especial o povo.

Em consonância com isso, o presidente exortou os EUA a abandonar a política hostil em relação a Cuba, destacando que: "o que estão fazendo com Cuba, que é genocídio, como disse Gabriel García Márquez".

O chefe do Executivo mexicano destacou nesta terça-feira que não participaria da IX Cúpula das Américas se os EUA continuassem com sua política de exclusão e que, em vez disso, enviaria o chanceler Marcelo Ebrard.

