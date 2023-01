Mídia cubana destaca importância da Proclamação da América Latina e Caribe como região de paz

Apoie o 247

247 - Em 29 de janeiro de 2014, tendo Havana como sede e a presença de vários líderes dos 33 países da região, a Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) levantou sua voz e aprovou um documento que se tornou um compromisso permanente com a paz e a estabilidade na região, destaca a Prensa Latina.

Naquela histórica Segunda Cúpula da Celac, em nome de seus povos, os chefes de Estado e de Governo dos 33 países deste mecanismo regional ratificaram o compromisso com os propósitos e princípios consagrados na Carta das Nações Unidas e no Direito Internacional.

Desde então, esta tem sido uma proclamação chave para avançar em direção à unidade na diversidade e objetivos comuns na região.

De acordo com a agência noticiosa cubana, na Cúpula desta terça-feira (23), em Buenos Aires, os governantes ratificarão a validade e a importância deste documento central da Celac.

Com um chamado para continuar avançando na integração e com as principais demandas ainda pendentes, neste longo caminho para chegar à Argentina, presidente pro tempore do mecanismo, em diferentes momentos a Celac ratificou o desejo de alcançar a unidade, o bem-estar, a paz e a segurança dos povos.

Nesse sentido, o documento aprovado em 2014 também deixou claro que a América Latina é uma região de paz e livre de armas nucleares. Isso foi ratificado em Buenos Aires pelos chanceleres da Celac em sua última reunião, em novembro do ano passado.

Na ocasião, reafirmaram que a Celac é o único mecanismo de diálogo e pactuação que reúne os 33 países da América Latina e do Caribe e representa a expressão máxima da vontade de alcançar a unidade na diversidade com base em uma agenda comum.

Também lembraram que “a América Latina e o Caribe é uma zona de paz, formalmente proclamada na 2ª Cúpula, uma região livre de armas nucleares, que defende a solução pacífica das controvérsias na região e no mundo”.

Da mesma forma, reiteraram a validade de um sistema baseado em relações de amizade e cooperação entre si e com outras regiões e países em bases recíprocas, a fim de banir para sempre o uso e a ameaça do uso da força.

Em meio a vários conflitos mundiais, tensões e crises políticas, a partir da Celac, a Proclamação adquire maior validade, hoje com uma América Latina e Caribe empenhada em fazer avançar a unidade na diversidade com passos firmes.

