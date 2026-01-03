Milei comemora agressão dos Estados Unidos à América do Sul

247 - O presidente da Argentina, Javier Milei, comemorou neste sábado (3) o ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro. A manifestação ocorreu poucas horas após o governo norte-americano confirmar oficialmente a operação, que teria resultado na retirada de Maduro do território venezuelano.

Em declarações públicas, Milei celebrou a ação norte-americana, alinhando-se à posição de Washington em relação ao governo venezuelano.

Mais cedo, Donald Trump confirmou o ataque militar em uma publicação na rede social Truth Social. Segundo ele, a ofensiva foi bem-sucedida e resultou na captura de Maduro e de sua esposa. “Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e o seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, juntamente com a sua esposa, capturado e levado para fora o país”, escreveu o presidente norte-americano.

A repercussão do anúncio gerou incertezas dentro do próprio regime venezuelano. A vice do governo de Caracas, Delcy Rodríguez, afirmou que as autoridades não sabem onde estão Nicolás Maduro e sua esposa. De acordo com ela, o paradeiro do casal é desconhecido desde a operação anunciada pelos Estados Unidos.

Trump também comentou a ação em uma breve entrevista por telefone ao jornal The New York Times, na manhã deste sábado (3), pouco depois do anúncio oficial. O presidente norte-americano elogiou a execução da ofensiva militar. “Muito bom planejamento e muitas tropas excelentes e pessoas excelentes”, disse ao jornal. “Foi uma operação brilhante, na verdade."

Na publicação feita nas redes sociais, Trump acrescentou que a operação foi conduzida em conjunto com a Polícia dos Estados Unidos e prometeu divulgar mais detalhes posteriormente. Até o momento, não há informações oficiais adicionais sobre o local para onde Maduro teria sido levado ou sobre os próximos passos da ação norte-americana.