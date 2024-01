‘Milei não é libertário, e sim um nazista’, diz Maduro sobre discurso do presidente argentino em Davos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Sputnik) - O discurso do presidente argentino, Javier Milei, no Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) de 2024 expôs a natureza "nazista" e "mccarthyista" de sua ideologia, disse o presidente venezuelano, Nicoás Maduro.

"O povo argentino deveria estar decepcionado, envergonhado e exasperado pelo erro que Javier Milei cometeu no cume em Davos. É uma vergonha, a expressão de sua ideologia mccarthyista, algo entre o nazismo e o mccarthyismo. Não é verdade que ele seja um liberal, liberalista ou libertário — ele é um nazista, um mccarthyista", disse Maduro ao canal Venezolana de Television.

continua após o anúncio

Na quinta-feira, Milei discursou no WEF em Davos, na Suíça, dizendo que o mundo ocidental estava ameaçado por "experimentos coletivistas". Ele acrescentou que os valores do Ocidente foram "cooptados por uma visão do mundo que inexoravelmente leva ao socialismo e, consequentemente, à pobreza". Milei instou os líderes mundiais a abraçar o capitalismo de livre mercado como "o único sistema possível para acabar com a pobreza mundial".

Na segunda-feira, Maduro enviou uma carta ao seu homólogo argentino na qual criticava a política deste último, projetando que ela poderia destruir a economia da Argentina.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: