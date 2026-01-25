Milei rebaixa a Argentina e insulta o presidente Lula

247 - Em entrevista à Bloomberg, o extremista argentino Javier Milei voltou a atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez uma provocação de tom depreciativo ao afirmar que jamais daria a um de seus cachorros o nome de “Lula”. “Eu os amo muito para insultá-los”, disse o chefe do Executivo da Argentina.

A declaração foi feita nesta quinta-feira (22/1), durante conversa concedida à Bloomberg em Davos, na Suíça, onde Milei participa do Fórum Econômico Mundial. O comentário surgiu após o presidente argentino ser questionado sobre o distanciamento político em relação ao governo brasileiro e sobre a natureza conturbada da relação entre os dois líderes.

Durante a entrevista, o jornalista John Micklethwait recorreu a uma analogia ao perguntar se Milei teria uma relação “keynesiana” com Lula — referência à teoria econômica que defende a intervenção do Estado na economia e que é abertamente rejeitada pelo presidente argentino. A provocação buscava caracterizar a tensão ideológica entre ambos. Em determinado momento, o apresentador avançou no tom irônico e perguntou se Milei gostaria de estreitar os laços com o presidente brasileiro ou “seus cachorros latem cada vez que você o menciona”. Em seguida, arrematou: “Você vai chamar um dos seus cachorros de Lula?”.

Milei respondeu de forma direta e sarcástica: “Eu jamais daria o nome de alguém de esquerda aos meus cachorros. Eu os amo muito para insultá-los”. O comentário ganhou repercussão imediata por envolver um tema sensível para o presidente argentino, conhecido pela relação de forte afeto com seus animais de estimação.