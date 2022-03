Milhares de pessoas saem às ruas e pedem deposição do presidente peruano

As manifestações acontecem uma semana antes da votação no Congresso da moção de vacância do cargo de presidente edit

Apoie o 247

ICL

Agência Regional de Notícias - Milhares de pessoas saíram às ruas neste domingo (20) para pedir o afastamento do presidente do Peru, Pedro Castillo, uma semana depois de o Congresso acolher para análise e deliberação a moção apresentada para a destituição do presidente por "incapacidade moral". O Congresso volta a se reunir sobre o assunto no dia 28 de março.

Os manifestantes se reuniram em várias partes do país com camisetas peruanas, bandeiras e diversos cartazes pedindo o afastamento do presidente.

Em Lima, a manifestação ocorreu no lugar histórico conhecido como Cercado de Lima e contou com o apoio de diversos setores da oposição no país sul-americano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A deputada Norma Yarrow postou em sua conta no Twitter que a "contagem regressiva para salvar o Peru" está em andamento. "Oito dias antes da vacância presidencial, estamos diante de uma definição que a história vai julgar. Nosso país não pode continuar nas mãos da incapacidade e da corrupção", publicou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE